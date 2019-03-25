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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:06178

Сумские таможенники предотвратили контрабанду стоматоборудования

Сумские таможенники обнаружили у водителя автобуса - гражданина Молдовы незаконно перемещаемые устройства для стоматологического оборудования.

На таможенный пост «Бачевск» Сумской таможни ГФС заехал рейсовый автобус сообщением «Москва-Кишинев», под управлением гражданина Молдовы. Водитель выбрал формой прохождения таможенного контроля полосу «красный коридор».

Во время осмотра транспортного средства таможенниками был выявлен товар, не указанный в таможенной декларации и не заявленный при устном опросе. Водитель автобуса пытался перевезти через границу устройство для стоматологического оборудования «Intensive Swingle Professional Kit» в количестве 10 единиц. Общая стоимость незаконно перемещаемого товара превышает эквивалент 500 евро, а следовательно подлежит обязательному декларированию в соответствии с ч.1 ст. 374 Таможенного кодекса Украины.

На гражданина Молдовы составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 472 Таможенного кодекса Украины «Недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения». Товар изъят и направлен на экспертизу для принятия правового решения, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.

Право Граница контрабанда Таможня
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