Сумские таможенники предотвратили контрабанду стоматоборудования

На таможенный пост «Бачевск» Сумской таможни ГФС заехал рейсовый автобус сообщением «Москва-Кишинев», под управлением гражданина Молдовы. Водитель выбрал формой прохождения таможенного контроля полосу «красный коридор».
Во время осмотра транспортного средства таможенниками был выявлен товар, не указанный в таможенной декларации и не заявленный при устном опросе. Водитель автобуса пытался перевезти через границу устройство для стоматологического оборудования «Intensive Swingle Professional Kit» в количестве 10 единиц. Общая стоимость незаконно перемещаемого товара превышает эквивалент 500 евро, а следовательно подлежит обязательному декларированию в соответствии с ч.1 ст. 374 Таможенного кодекса Украины.
На гражданина Молдовы составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 472 Таможенного кодекса Украины «Недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения». Товар изъят и направлен на экспертизу для принятия правового решения, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Сумской области.
Руководство Сумской таможни со средины марта блокирует ввоз сырья для легкой промышленности, в том числе и тканей, которые будут использоваться...
Сумские таможенники предотвратили незаконное перемещение травматического оружия и боеприпасов к нему, принадлежащие гражданину Украины, который направлялся в Российскую Федерацию....
В пункте пропуска «Бачевск» в автомобиле молдаванина обнаружили скрытую партию телефонов iPhone....
Таможенники Сумщины пресекли попытку незаконной перевозки патронов через таможенную территорию Украины....
Сегодня на таможенном посту «Железнодорожный» таможенники Сумщины остановили неудачную попытку перевезти через границу незадекларированные лекарства стоимостью около 108 000 гривен....