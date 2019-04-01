Мошенники выманили у двух сумских пенсионерок больше 100 тысяч гривен За прошедшие сутки сразу две жительницы Сум пострадали от действий мошенников.

На телефон 82-летней жительницы Сум позвонил мужчина. Назвавшись внуком, сообщил, что в дорожно-транспортном происшествии травмировал человека, попал в полицию и попросил отдать все деньги, которые у нее есть, якобы для непривлечение его к ответственности. Напуганная женщина, чтобы «вытащить внука из тюрьмы» передала 14000 гривен мужчине, которому пришел за ними. Поняла, что ее обманули только тогда, когда поговорила с родственниками.

А поздно ночью мошенник обманул еще одну сумчанку. Злоумышленник позвонил на стационарный телефон 71-летней пенсионерки, назвался ее сыном и также просил большую сумму денег на лечение женщины, которую якобы ранил.

Пенсионерка заметила, что голос собеседника не слишком похож на голос ее сына, и тот заявил, что ему трудно говорить, потому что был травмирован также. Более получаса он «держал» женщину на телефоне, поддерживая с ней разговор. И она несколько поверила, что разговаривает с сыном, а не с мошенником, что в конце передала сообщнику злоумышленника все семейные сбережения - в долларах, гривнах и евро на общую сумму более 100 000 гривен.

Впоследствии, немного придя в себя, женщина позвонила невестке и поинтересовалась, что же случилось с сыном. Оказалось, все хорошо.

По данным фактам полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и начала розыск преступников.

Правоохранители раз предостерегают пожилых людей от совершения ими необдуманных шагов при общении с незнакомыми людьми. Знайте: если ваши собеседники в общении с вами затрагивают темы денег, которые вам необходимо кому-то передать, вас точно хотят обмануть. Поэтому необходимо сразу положить трубку, если разговор происходит по телефону, или же сказать четкое «нет», если идет общение «в живую», и сообщить в полицию. Всегда помните, Ваша безопасность в ваших руках, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.