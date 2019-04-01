Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:08204

Мошенники выманили у двух сумских пенсионерок больше 100 тысяч гривен

За прошедшие сутки сразу две жительницы Сум пострадали от действий мошенников.

На телефон 82-летней жительницы Сум позвонил мужчина. Назвавшись внуком, сообщил, что в дорожно-транспортном происшествии травмировал человека, попал в полицию и попросил отдать все деньги, которые у нее есть, якобы для непривлечение его к ответственности. Напуганная женщина, чтобы «вытащить внука из тюрьмы» передала 14000 гривен мужчине, которому пришел за ними. Поняла, что ее обманули только тогда, когда поговорила с родственниками.

А поздно ночью мошенник обманул еще одну сумчанку. Злоумышленник позвонил на стационарный телефон 71-летней пенсионерки, назвался ее сыном и также просил большую сумму денег на лечение женщины, которую якобы ранил.

Пенсионерка заметила, что голос собеседника не слишком похож на голос ее сына, и тот заявил, что ему трудно говорить, потому что был травмирован также. Более получаса он «держал» женщину на телефоне, поддерживая с ней разговор. И она несколько поверила, что разговаривает с сыном, а не с мошенником, что в конце передала сообщнику злоумышленника все семейные сбережения - в долларах, гривнах и евро на общую сумму более 100 000 гривен.

Впоследствии, немного придя в себя, женщина позвонила невестке и поинтересовалась, что же случилось с сыном. Оказалось, все хорошо.

По данным фактам полиция открыла уголовные производства по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и начала розыск преступников.

Правоохранители раз предостерегают пожилых людей от совершения ими необдуманных шагов при общении с незнакомыми людьми. Знайте: если ваши собеседники в общении с вами затрагивают темы денег, которые вам необходимо кому-то передать, вас точно хотят обмануть. Поэтому необходимо сразу положить трубку, если разговор происходит по телефону, или же сказать четкое «нет», если идет общение «в живую», и сообщить в полицию. Всегда помните, Ваша безопасность в ваших руках, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
view counter

По тематике

Вчера 08:05

Жительница Сумщины потеряла 10 тысяч, покупая авто через интернет

Пытаясь купить понравившийся автомобиль через интернет, жительница Бурынского района потеряла 10 000 гривен....

09.04.2019 17:46

Мошенники продолжают обманывать жителей Сумщины

Только за последние четыре дня за счет доверчивых жителей с Ямпольщины, Конотопа, Ахтырки злоумышленникам удалось положить в свои карманы почти...

08.04.2019 15:46

В Сумах мошенники обобрали двух пенсионерок на десятки тысяч гривен

Злоумышленники, воспользовавшись уже не раз проверенной преступной схемой, добились того, что заставили двух пожилых женщин из Сум собственноручно отдать им...

04.04.2019 15:18

Жительница Шостки перечислила псевдобанкирам 9000 гривен кредитных денег

Представившись в телефонном разговоре работниками службы безопасности банка, злоумышленники напугали 26-летнюю жительницу Шостки попыткой несанкционированного снятия с ее кредитки денег....

02.04.2019 14:08

Полиция Сум разыскивает мошенников, которые выманили у пенсионерки почти 70 тыс. гривен

Чтобы обогатиться, злоумышленники, используя известную мошенническую схему с «внуком», который якобы совершил автоаварию, добились того, что заставили 85-летнюю сумчанку отдать...

Новости

«Сумы» лишили статуса профессионального клуба
Вчера 14:09
Лукьяненко снова руководит Сумским НПО
10.04.2019 15:12
В Сумах пикетировали мэрию родители детей-диабетиков
10.04.2019 10:41
На Сумщине девушку насмерть сбила жена прокурора и дочь агромагната
08.04.2019 11:58
Работники шосткинской «Звезды» получили первые выплаты
Сегодня 11:41
Футболисты СумГУ расписали мировую с лидером группы
Сегодня 10:48
Суд оштрафовал и забрал права у сумского маршрутчика, который под кайфом вез пассажиров
Сегодня 10:39
Мошенники выманили у двух сумских пенсионерок больше 100 тысяч гривен
Сегодня 10:08
Сумчан приглашают на первую сумскую велосотку
Сегодня 09:50
Под Сумами наркоман-иностранец пытался подкупить полицейских
Сегодня 09:40
Судьи с Сумщины попали в Высший антикоррупционный суд
Сегодня 09:11
В Сумах пройдет четвертьфинал «Школьной лиги смеха»
Сегодня 08:37
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.