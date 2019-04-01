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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:40216

Под Сумами наркоман-иностранец пытался подкупить полицейских

Внимание полицейских, которые несли службу в с. Степановка Сумского района, привлек мужчина, который, увидев полицейских, заметно занервничал.

И не зря. При нем обнаружили наркотическое средство - каннабис. Мужчине 40 лет, он иностранец. Чтобы правоохранители «закрыли глаза» на наркотики, и отпустили его, сразу предложил 700 гривен.

Полицейские квалифицировали действия нарушителя по ст. ч.1 ст. 369 «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» и ч.1 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины и открыли соответствующее уголовное производство. Теперь ему грозит до 4 лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Взятка Наркотики
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