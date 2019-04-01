В Сумах затопило и дороги, и тротуары (видео) Сегодня, 11 апреля, после обеда в Сумах прошел получасовой ливень.

В результате центр города оказался затоплен: как дороги, так и тротуары были затоплены. "Зачем на море ездить?" - спрашивает сумчанка Ирина Билык, тэгнув Сумской горсовет. От городских властей пока никаких комментариев не поступало.