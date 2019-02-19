Новости Сумского НПО: Владимир Лукьяненко взял в замы своего сына Владимир Лукьяненко сегодня выступил перед коллективом предприятия, в руководство которого он вернулся после 6 лет изгнания.

Сегодня, 11 апреля, и.о. гендиректора Сумского НПО Владимир Лукьяненко представил коллективу завода нового первого заместителя, пишет sumy.today. Им стал Андрей Грек - депутат Сумского областного совета (фракция «Оппозиционный блок»), сын г-на Лукьяненко от второго брака.

Справка

Андрею Греку 40 лет. Он окончил Военный институт ракетных войск и артиллерии и СумГУ по специальности инженер электроники. С 2000 по 2006 служил в ВСУ на офицерских должностях, с 2006 по 2014 был первым замдиректора ПАО СМНВО им. Фрунзе (ныне Сумское НПО). С 2014-го заместитель директора ИМЦ на АО «Насосэнергомаш». С 2015 года – депутат Сумского облсовета.