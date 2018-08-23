Сумской велосипедист лидирует в кубке Украины

В первый день состоялся первый этап многодневной гонки - индивидуальная гонка на 11,4 км. Сумчанин Александр Головаш в составе Киевской городской ШВСМ занял 1первое место с результатом 14 мин. 23 с. Завтра гонщиков ожидает кольцевая групповая гонка на 140 км.
В эти выходные в Ужгороде состоялся командный чемпионат Украины в многодневной гонке....
Сегодня, 11 ноября, в Китае завершилась трехдневная велогонка Tour of Quanzhou Bay....
13-14 октября состоится чемпионат города Сумы по велоспорту....
2 сентября в честь Дня города на Роменском шоссе проводились областные соревнования по велосипедному спорту на шоссе....
22 августа из Сум стартовал бревет на 1000 км от рандоннерского клуба «Velo-Sport Sumy Randonneurs»....