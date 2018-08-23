Сумской велосипедист лидирует в кубке Украины Сегодня, 11 апреля, в Одессе стартовал кубок Украины по велоспорту.

В первый день состоялся первый этап многодневной гонки - индивидуальная гонка на 11,4 км. Сумчанин Александр Головаш в составе Киевской городской ШВСМ занял 1первое место с результатом 14 мин. 23 с. Завтра гонщиков ожидает кольцевая групповая гонка на 140 км.