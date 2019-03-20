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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 22:06194

Сумские теннисисты с медалями юниорского чемпионата Украины

5-7 апреля в Запорожье проходил чемпионат Украины по настольному теннису среди юниоров.

Игрок МСК «Теннисная академия» Владимир Лушников завоевал сразу две золотых медали: в индивидуальном разряде и в паре. А теннисистка команды «Грация-СумГУ» Анастасия Димитренко трижды поднималась на пьедестал почета: была третьей в индивидуалке, второй в паре и в миксте.

Спорт Настольный теннис
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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