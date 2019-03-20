Сумские теннисисты с медалями юниорского чемпионата Украины 5-7 апреля в Запорожье проходил чемпионат Украины по настольному теннису среди юниоров.

Игрок МСК «Теннисная академия» Владимир Лушников завоевал сразу две золотых медали: в индивидуальном разряде и в паре. А теннисистка команды «Грация-СумГУ» Анастасия Димитренко трижды поднималась на пьедестал почета: была третьей в индивидуалке, второй в паре и в миксте.