Сумские теннисисты с медалями юниорского чемпионата Украины

Игрок МСК «Теннисная академия» Владимир Лушников завоевал сразу две золотых медали: в индивидуальном разряде и в паре. А теннисистка команды «Грация-СумГУ» Анастасия Димитренко трижды поднималась на пьедестал почета: была третьей в индивидуалке, второй в паре и в миксте.
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