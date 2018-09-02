Сумская пляжница выиграла бронзу в Таиланде 11 апреля украинские пляжницы Диана Лунина и Марина Самодай завоевали первые награды в 2019 году.

Киевлянка Диана Лунина и сумчанка Марина Самодай начали участие в турнире 1* этапа Мирового тура в Таиланде с группового этапа. В своей группе D выиграли оба матча (против россиянок и венгерок) и с первой строчки вышли в четвертьфинал. Но там девушек ждал отдых, ведь еще одна российская команда соперниц снялась из-за травмы, пишет volleyball.ua.

В матче за выход в финал наши уступили представительницам Тайваня 0:2 (17-21, 19-21), которые впоследствии стали победителями. А вот в «бронзовом» матче против колумбиек Диана и Марина своего не отдали. Сначала одержали победу в первом сете со счетом больше-меньше, а затем уверенно довели дело до счета 2:0 (23-21, 21-15)

Теперь украинская команда переезжает в соседнюю Малайзию, где уже сегодня начнут борьбу в групповом этапе еще одного розыгрыша Мирового тура 1*.