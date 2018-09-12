Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:11232

Судьи с Сумщины попали в Высший антикоррупционный суд

Президент Украины назначил 38 судей во вновь созданный Высший антикоррупционный суд.

Среди них и трое судей из Сумской области, а именно судья Тростянецкого районного суда Виктор Маслов и судьи Ахтырского горрайонного суда Оксана Олийнык и Наталья Мовчан, сообщает сайт Сумского апелляционного суда.

Конкурс в ВАС проходил по беспрецедентной для страны процедуре и длился 7 месяцев. Были привлечены международные эксперты из Великобритании, Литвы, Канады, Македонии и Дании.

Право Виктор Маслов Высший антикоррупционный суд Наталья Мовчан Оксана Олийнык Суд
view counter

По тематике

07.03.2019 12:07

Судьи Сумщины в пятерке по результатам конкурса в антикоррупционный суд

Высшая квалификационная комиссия судей Украины утвердила рейтинг кандидатов на занятие вакантных должностей судей Высшего антикоррупционного суда Украины....

Трое судей с Сумщины попали в Антикоррупционный суд
06.03.2019 17:39

Трое судей с Сумщины попали в Антикоррупционный суд

Трое судей с Сумщины попали в список 39 победителей конкурса в Высший антикоррупционный суд....

Компания «Федорченко» проиграла в суде депутату, общественной организации и СМИ
19.09.2018 14:40

Компания «Федорченко» проиграла в суде депутату, общественной организации и СМИ

17 сентября судья Ковпаковского районного суда г. Сумы Ольга Котенко зачитала резолютивную часть решения по иску компании «Федорченко» к депутату...

18.09.2018 16:14

В Сумах будут судить экс-патрульную, которая нанесла пьяному телесные повреждение

Назначено к судебному разбирательству дело по обвинению сотрудницы полиции по факту превышении служебных полномочий....

В Белополье будут судить правоохранителей, прессовавших майдановцев 4,5 года назад
12.09.2018 11:14

В Белополье будут судить правоохранителей, прессовавших майдановцев 4,5 года назад

2 октября в Белопольском районном суде начнут судить полицейских и прокуроров, причастных к незаконному задержанию сумчан, протестовавших против режима Януковича...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.