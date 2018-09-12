Судьи с Сумщины попали в Высший антикоррупционный суд

Среди них и трое судей из Сумской области, а именно судья Тростянецкого районного суда Виктор Маслов и судьи Ахтырского горрайонного суда Оксана Олийнык и Наталья Мовчан, сообщает сайт Сумского апелляционного суда.
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