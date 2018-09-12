Судьи с Сумщины попали в Высший антикоррупционный суд Президент Украины назначил 38 судей во вновь созданный Высший антикоррупционный суд.

Среди них и трое судей из Сумской области, а именно судья Тростянецкого районного суда Виктор Маслов и судьи Ахтырского горрайонного суда Оксана Олийнык и Наталья Мовчан, сообщает сайт Сумского апелляционного суда.

Конкурс в ВАС проходил по беспрецедентной для страны процедуре и длился 7 месяцев. Были привлечены международные эксперты из Великобритании, Литвы, Канады, Македонии и Дании.