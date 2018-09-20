Сумчан приглашают на первую сумскую велосотку С сегодняшнего дня открыта регистрация на «Сумскую велосотку».

Первая сумская велосотка, в рамках которой будут две дистанции – на 50 км и 100 км состоится 27 июля. Регистрация здесь до 24 июля. В короткой дистанции примут участие 50 человек, в длинной - 100. В пакет (от 225 грн, если регистрироваться сейчас, до 375 грн, если в июле) входит медаль финишера, чип, стартовый норме, питание на дистанции и финише, камера хранения, фото с заезда.

Маршрут будет расположен вокруг Сум, организаторы обещают выложить его в ближайшее время. Следить можно здесь.