Сумчан приглашают на первую сумскую велосотку

Первая сумская велосотка, в рамках которой будут две дистанции – на 50 км и 100 км состоится 27 июля. Регистрация здесь до 24 июля. В короткой дистанции примут участие 50 человек, в длинной - 100. В пакет (от 225 грн, если регистрироваться сейчас, до 375 грн, если в июле) входит медаль финишера, чип, стартовый норме, питание на дистанции и финише, камера хранения, фото с заезда.
Маршрут будет расположен вокруг Сум, организаторы обещают выложить его в ближайшее время. Следить можно здесь.
Сегодня, 11 апреля, в Одессе стартовал кубок Украины по велоспорту....
В эти выходные в Ужгороде состоялся командный чемпионат Украины в многодневной гонке....
В конце июля в рамках празднования 80-летия создания Сумской области планируется проведение веломарафона, участие в котором могут принять как профессиональные...
Сегодня, 11 ноября, в Китае завершилась трехдневная велогонка Tour of Quanzhou Bay....
13-14 октября состоится чемпионат города Сумы по велоспорту....