На Сумщине усилят контроль за обоснованность выдачи больничных

На заседании коллегии облгосадминистрации заслушали отчет начальника управления исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины в Сумской области Веры Лаврик, во время которого была озвучена информация, что зафиксированы факты бесконтрольной выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность лица, в частности в медицинских учреждениях в городе Сумы.
Поэтому управлению здравоохранения облгосадминистрации, управлению исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины в Сумской области было поручено усилить контроль за соблюдением Инструкции о порядке выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан, утвержденной Министерством здравоохранения Украины от 13.11.2001 № 455, в части выдачи и продления листков нетрудоспособности, в лечебно-профилактических учреждениях области всех форм собственности.
«Вместе с тем органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, объединенным территориальным громадам, работодателям и профсоюзам следует продолжить работу, направленную на снижение производственного травматизма и профессиональных заболеваний», - подчеркнул Николай Клочко.
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