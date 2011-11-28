На Сумщине усилят контроль за обоснованность выдачи больничных Такое поручение дал глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко во время заседания коллегии ОГА.

На заседании коллегии облгосадминистрации заслушали отчет начальника управления исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины в Сумской области Веры Лаврик, во время которого была озвучена информация, что зафиксированы факты бесконтрольной выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность лица, в частности в медицинских учреждениях в городе Сумы.

Поэтому управлению здравоохранения облгосадминистрации, управлению исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины в Сумской области было поручено усилить контроль за соблюдением Инструкции о порядке выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан, утвержденной Министерством здравоохранения Украины от 13.11.2001 № 455, в части выдачи и продления листков нетрудоспособности, в лечебно-профилактических учреждениях области всех форм собственности.

«Вместе с тем органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, объединенным территориальным громадам, работодателям и профсоюзам следует продолжить работу, направленную на снижение производственного травматизма и профессиональных заболеваний», - подчеркнул Николай Клочко.