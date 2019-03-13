Суд оштрафовал и забрал права у сумского маршрутчика, который под кайфом вез пассажиров Сегодня, 12 апреля, Ковпаковским районным судом города Сумы рассмотрено протокол об административном правонарушении в отношении водителя маршрутного такси.

Согласно протоколу, составленному Управлением патрульной полиции в Сумской области, 16 марта 2019 года мужчина управлял автомобилем «Рута» в состоянии наркотического опьянения. Этот факт подтверждается и заключением врача-нарколога.

Правонарушитель ходатайств до начала рассмотрения дела не заявлял. На вопрос судьи, чем может объяснить свой поступок, ответил, что просто хотел попробовать наркотическое средство, но теперь понимает бессмысленность таких действий. Вину мужчина признал полностью.

За свою оплошность водитель должен уплатить штраф в сумме 10 200 гривен и останется без права управления транспортными средствами сроком на 1 год. Такое наказание предусмотрено частью первой статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях, сообщает сайт суда.