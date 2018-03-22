Молодь Сумщини запрошують проявити себе у всеукраїнській тереновій грі «Гурби-Антонівці»

Участь у Грі є безкоштовною, а вартість проїзду компенсуватимуть за наявності оригіналів квитків. З Тернополя, Львова і Дубно організатори заберуть учасників і відвезуть на автобусі у місце призначення, що знаходиться на межі Тернопільської та Рівненської областей.
Під час Гри учасники діляться на дві команди (курені), кожна з яких має свій прапор і нарукавні пов’язки. Сама ж гра відбуватиметься на терені – великій промаркованій території, на місці найбільшого бою УПА проти військ НКВС, що відбувався у 1944 році. Курені «воюють» за прапори і проводять розвідку.
Бажаючим взяти участь у грі необхідно бути готовим три доби поспіль за будь-яких погодних умов боротися та перемагати. Спати доводиться без наметів. Вогнища палити, зазвичай, заборонено. Питна вода – з річки. Слід вважати і на те, що речей варто брати мінімум, адже гра вимагає мобільності.
Окрім суто похідних умов, «Гурби-Антонівці» цікаві й своєю суттю: безперервною боротьбою за перемогу. Тут немає часу на роздуми чи відпочинок – доводиться орієнтуватися на місцевості, приймати блискавичні рішення і нести за себе повну відповідальність. Пошук компромісу, залагодження конфліктів, допомога одне одному – це і є те «гурбівське» братерство, про яке складено не одну легенду.
Захід організовано спільно з Міністерством молоді та спорту України і відділом сім’ї та молоді Тернопільської облдержадміністрації у партнерстві з громадською організацією «Молодіжний Націоналістичний Конгрес».
Отримати більш детальну інформацію і стати учасником можна тут.
А також детальніше можна дізнатися за телефоном 098 416 08 92, Дмитро Гайдамака.
Цієї весни вже 17-й рік поспіль в Україні проводять найбільшу в Україні теренову гру «Гурби – Антонівці»....
Курінь «вовків», який переважно складався із сумчан, переміг з-поміж 300 учасників....
Сумчан кличуть приєднатися до найбільшої спортивно-патріотичної теренової гри України «Гурби-Антонівці»....