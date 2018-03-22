Молодь Сумщини запрошують проявити себе у всеукраїнській тереновій грі «Гурби-Антонівці» На межі Тернопільської та Рівненської областей з 30 квітня по 05 травня відбудеться Всеукраїнська теренова гра «Гурби-Антонівці – 2019», що заснована на честь військ УПА, боронивших українську землю. Цьогорічна Гра буде присвячена відзначенню 75-річчя бою під Гурбами.

Участь у Грі є безкоштовною, а вартість проїзду компенсуватимуть за наявності оригіналів квитків. З Тернополя, Львова і Дубно організатори заберуть учасників і відвезуть на автобусі у місце призначення, що знаходиться на межі Тернопільської та Рівненської областей.

Під час Гри учасники діляться на дві команди (курені), кожна з яких має свій прапор і нарукавні пов’язки. Сама ж гра відбуватиметься на терені – великій промаркованій території, на місці найбільшого бою УПА проти військ НКВС, що відбувався у 1944 році. Курені «воюють» за прапори і проводять розвідку.

Бажаючим взяти участь у грі необхідно бути готовим три доби поспіль за будь-яких погодних умов боротися та перемагати. Спати доводиться без наметів. Вогнища палити, зазвичай, заборонено. Питна вода – з річки. Слід вважати і на те, що речей варто брати мінімум, адже гра вимагає мобільності.

Окрім суто похідних умов, «Гурби-Антонівці» цікаві й своєю суттю: безперервною боротьбою за перемогу. Тут немає часу на роздуми чи відпочинок – доводиться орієнтуватися на місцевості, приймати блискавичні рішення і нести за себе повну відповідальність. Пошук компромісу, залагодження конфліктів, допомога одне одному – це і є те «гурбівське» братерство, про яке складено не одну легенду.

Захід організовано спільно з Міністерством молоді та спорту України і відділом сім’ї та молоді Тернопільської облдержадміністрації у партнерстві з громадською організацією «Молодіжний Націоналістичний Конгрес».

Отримати більш детальну інформацію і стати учасником можна тут.

А також детальніше можна дізнатися за телефоном 098 416 08 92, Дмитро Гайдамака.