На Сумщине задумались, что делать с растительными отходами Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко поручил разработать меры по развитию инфраструктуры в сфере обращения с отходами растительного происхождения.

Такое решение было принято в связи с тем, что компостирование растительных остатков частично осуществляется только на территории Ямпольского и Бурынского районов, а в городе Ромны с 2017 года работает единственная в области установка для измельчения растительных остатков.

Во время заседания коллегии облгосадминистрации Николай Клочко констатировал отсутствие в области развитой инфраструктуры в сфере обращения с растительными остатками, что, к сожалению, приводит к негативному воздействию на окружающую среду, жизнь и здоровье людей.

«Сегодня население, несмотря даже на такие резонансные случаи, как пожары с человеческими жертвами, в подавляющем большинстве продолжает сжигать сухую растительность. А это говорит о том, что этому вопросу не уделяется должное внимание со стороны органов местного самоуправления», - констатировал Николай Клочко и отметил отсутствие в местных экологических программах мероприятий в сфере обращения с отходами растительного происхождения.

Тогда как целевой комплексной программой в Сумской области предусмотрено создание мощностей для утилизации и переработки отходов зеленого хозяйства населенных пунктов. Исполнителем данного мероприятия определены исполнительные органы местных советов и специализированных предприятий.

Поэтому по итогам заседания коллегии облгосадминистрации Николай Клочко отметил, что будет поручено райгосадминистрациям и рекомендовано исполнительным комитетам городских советов, органам местного самоуправления объединенных территориальных громад разработать меры по развитию инфраструктуры в сфере обращения с отходами растительного происхождения и с учетом разработанных мероприятий внести изменения в существующие местные программы обращения с отходами.