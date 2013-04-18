В Сумах областные власти просят городские передать тепловые сети

Об этом во время совещания по состоянию теплообеспечения Сумской области сообщил первый замглавы облгосадминистрации Вадим Акперов.
«Облгосадминистрация готова совместно с депутатами облсовета провести автономизацию всех учреждений третичного уровня, но мы просим передать нам коммуникации», - отметил Вадим Акперов.
Он напомнил, что опыт автономизации заведений в области уже есть, в частности благодаря сотрудничеству областного совета с инвесторами свою котельную имеет областная детская больница. И этой зимой в заведении было тепло, горячая вода, возобновили работу бассейна, есть возможность предоставлять водные процедуры маленьким пациентам и т.п.
«Областная власть в очередной раз просит город Сумы передать сети, чтобы иметь возможность автономизировать медицинские учреждения третичного уровня, - обратился он к заммэра Сум Александру Журбе. - Если руководство города нам откажет, мы построим новые сети. Конечно, это будет стоить определенных денег, но мы сделаем все необходимое, чтобы учреждения здравоохранения, где лечатся жители Сумщины, в том числе и более 40% пациентов из города Сумы, не оказались без отопления».
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