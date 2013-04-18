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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:47153

В Сумах областные власти просят городские передать тепловые сети

Областная власть еще раз просит город Сумы передать сети, чтобы иметь возможность автономизировать медицинские учреждения третичного уровня.

Об этом во время совещания по состоянию теплообеспечения Сумской области сообщил первый замглавы облгосадминистрации Вадим Акперов.

«Облгосадминистрация готова совместно с депутатами облсовета провести автономизацию всех учреждений третичного уровня, но мы просим передать нам коммуникации», - отметил Вадим Акперов.

Он напомнил, что опыт автономизации заведений в области уже есть, в частности благодаря сотрудничеству областного совета с инвесторами свою котельную имеет областная детская больница. И этой зимой в заведении было тепло, горячая вода, возобновили работу бассейна, есть возможность предоставлять водные процедуры маленьким пациентам и т.п.

«Областная власть в очередной раз просит город Сумы передать сети, чтобы иметь возможность автономизировать медицинские учреждения третичного уровня, - обратился он к заммэра Сум Александру Журбе. - Если руководство города нам откажет, мы построим новые сети. Конечно, это будет стоить определенных денег, но мы сделаем все необходимое, чтобы учреждения здравоохранения, где лечатся жители Сумщины, в том числе и более 40% пациентов из города Сумы, не оказались без отопления».

Общество Теплосети
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