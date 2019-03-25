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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:41210

Работники шосткинской «Звезды» получили первые выплаты

Работники завода «Звезда» получили зарплату за два месяца (январь и февраль).

К этому заводчане шли очень долго. Ведь на  предприятие задолженность по зарплате уже больше года, пишет Шостка-news.

«Они вчера прыгали от счастья, не могли поверить. Они уже отвыкли от денег. Это наша победа и то, что мы перекрыли трассу — это стало переломным моментом. Спасибо всей команде СДП и лично лидеру партии Сергею Каплину, губернатору Николаю Клочко, мэру Николаю Ноге, всем, кто проявил участие и нас поддержал», — прокомментировала новость Наталья Максина,  представитель трудового коллектива КЗ «Звезда». 

Директор КЗ «Звезда» Андрей Осипенко в телефонном разговоре отметил, что это деньги, которые предприятие заработало еще в 2015 году: «Это индийский контракт. Прошла проплата, и нам удалось выплатить чуть больше 3 миллионов гривен за два месяца». Еще один миллион гривен  был перечислен в исполнительную службу, по которой общая задолженность составляет 63 миллиона гривен — это льготные пенсии, налоги и зарплата по решению суда.

Напомним, что уже полтора года КЗ «Звезда» не получает заказов от государственного концерна  «Укроборонпром», а с октября 2017-го работники ШКЗ не видели зарплаты. К концу марта сумма задолженности превысила 21 млн грн. Трудовой коллектив начал с лета активно бороться  за свои права и отстаивать завод. Не единожды перекрывали дороги, последний раз — 25 марта почти на сутки закрыли  трассу Киев — Москва.

Глава ОГА Николай Клочко на встрече в верхах подчеркнул, что люди требуют не только зарплату, но и наказания виновных в ситуации на заводе, сокращения руководящего состава ШКЗ, восстановления производства и  сохранение рабочих мест.

Экономика Звезда
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