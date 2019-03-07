Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:26473

Для сумчан «красный список» отменен

Горотдел здравоохранения призывает горожан подписать декларации с врачами, чтобы получать медицинскую помощь.

Согласно Постановлению Кабинета министров Украины от 3 апреля 2019 года №295 «красный список» отменен. Отныне все заведения, где работают семейные врачи, терапевты и педиатры и которые имеют контракт с Национальной службой здоровья Украины, перейдут на модель финансирования по принципу «деньги следуют за пациентом». То есть, за пациентов, которые не подписали декларации с врачами, государство больше платить больницам не будет.

Таким образом, если не подписана декларация с семейным врачом:

- медицинскую помощь можно получить только при неотложных состояниях (угрожающих жизни)

- без электронной рецепта нельзя бесплатно получить лекарства по программе «Доступные лекарства»

- не будут выдаваться направления к узким специалистам вторичного звена

- нельзя воспользоваться программой «Бесплатная диагностика»

- нельзя получить листок нетрудоспособности первичного звена (в будущем и вторичного звена при введении электронного больничного).

Чтобы получить полный перечень услуг у семейного врача, терапевта или педиатра, гарантированно оплаченный Национальной службой здоровья, нужно выбрать своего врача и подписать с ним декларацию.

Конечного срока подписания декларации не существует. Декларацию с выбранным семейным врачом, терапевтом или педиатром можно подписать во время планового визита в любое время.

Стоит помнить, что врачи набирают свой лимит, поэтому медлить не нужно.

На сегодня Центром первичной медико-санитарной помощи № 1 заключено 111010 декларций, Центром первичной медико-санитарной помощи № 2 - 103172, что составляет 80,7% приписного населения города. Каждый пятый сумчанин еще не определился со своим врачом.

Общество Медреформа
view counter

По тематике

04.04.2019 11:42

На Сумщине нужно купить больше тысячи компьютеров для больниц

На Сумщине продолжается автономизация заведений вторичного и третичного уровней оказания медицинской помощи....

Больницы на Сумщине закупают автомобили для семейных врачей
01.04.2019 15:34

Больницы на Сумщине закупают автомобили для семейных врачей

В частности, сейчас машины приобрели Ямпольская ЦРБ и Тростянецкий центр первичной медицинской помощи....

Сумчан, которые до сих пор не подписали декларации с врачом, не будут лечить от гриппа
21.03.2019 14:20

Сумчан, которые до сих пор не подписали декларации с врачом, не будут лечить от гриппа

Новые правила могут заработать от 1 апреля. В Украине хотят полностью прекратить финансирование пациентов, которые не заключили декларации с терапевтом...

13.03.2019 15:38

В системе e-Health зарегистрировано 726 врачей с Сумщины

Как сообщили в областном управлении здравоохранения, только в городе Сумы и в Тростянецком районе не все врачи зарегистрированы в этой...

Як і коли почне працювати електронна медична картка в Україні
07.03.2019 16:28

Як і коли почне працювати електронна медична картка в Україні

З 1 березня в Україні у тестовому режимі запрацювала електронна медична картка в електронній системі охорони здоров’я....

Новости

«Сумы» лишили статуса профессионального клуба
Вчера 14:09
Лукьяненко снова руководит Сумским НПО
10.04.2019 15:12
На Сумщине девушку насмерть сбила жена прокурора и дочь агромагната
08.04.2019 11:58
В Сумах определили лучшего учителя Украины предмета «Защита Отчизны»
Сегодня 15:16
На Сумщине в собственном доме сгорела хозяйка
Сегодня 14:58
В Сумах разыграют кубок города по футзалу
Сегодня 14:47
На Сумщине прокуратура вернула в коммунальную собственность водоканал
Сегодня 14:38
На Сумщине задумались, что делать с растительными отходами
Сегодня 14:06
Для сумчан «красный список» отменен
Сегодня 13:26
Сумской велосипедист продолжает лидировать в кубке Украины
Сегодня 13:24
В Сумах областные власти просят городские передать тепловые сети
Сегодня 12:47
До сих пор не всем сумчанам восстановили подачу газа
Сегодня 12:12
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.