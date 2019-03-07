Для сумчан «красный список» отменен Горотдел здравоохранения призывает горожан подписать декларации с врачами, чтобы получать медицинскую помощь.

Согласно Постановлению Кабинета министров Украины от 3 апреля 2019 года №295 «красный список» отменен. Отныне все заведения, где работают семейные врачи, терапевты и педиатры и которые имеют контракт с Национальной службой здоровья Украины, перейдут на модель финансирования по принципу «деньги следуют за пациентом». То есть, за пациентов, которые не подписали декларации с врачами, государство больше платить больницам не будет.

Таким образом, если не подписана декларация с семейным врачом:

- медицинскую помощь можно получить только при неотложных состояниях (угрожающих жизни)

- без электронной рецепта нельзя бесплатно получить лекарства по программе «Доступные лекарства»

- не будут выдаваться направления к узким специалистам вторичного звена

- нельзя воспользоваться программой «Бесплатная диагностика»

- нельзя получить листок нетрудоспособности первичного звена (в будущем и вторичного звена при введении электронного больничного).

Чтобы получить полный перечень услуг у семейного врача, терапевта или педиатра, гарантированно оплаченный Национальной службой здоровья, нужно выбрать своего врача и подписать с ним декларацию.

Конечного срока подписания декларации не существует. Декларацию с выбранным семейным врачом, терапевтом или педиатром можно подписать во время планового визита в любое время.

Стоит помнить, что врачи набирают свой лимит, поэтому медлить не нужно.

На сегодня Центром первичной медико-санитарной помощи № 1 заключено 111010 декларций, Центром первичной медико-санитарной помощи № 2 - 103172, что составляет 80,7% приписного населения города. Каждый пятый сумчанин еще не определился со своим врачом.