Кто кого дурит: городской власти Сум в очередной раз напомнили о необходимости разработки схемы теплоснабжения На вопрос первого замглавы Сумской облгосадминистрации Вадима Акперова, когда в конце концов будет разработана схема теплоснабжения города Сумы, заммэра Сум Александр Журба пообещал, что до конца апреля будет заключен договор между Сумским горсоветом и СумГУ на разработку этой схемы.

Вадим Акперов отметил, что этот документ является основой энергетической безопасности города Сумы. Поэтому затягивание с разработкой этого документа является недопустимым. Иначе значительная часть жителей Сум снова будет сидеть без тепла.

По информации директора областного Департамента ЖКХ, энергоэффективности и ТЭК Сергея Лугового, на сегодня такие схемы разработаны в Глухове и Белополье, нуждаются в доработке схемы Ромен и Лебедина. В Конотопе и Краснополье эти документы разрабатываются. Но для Сум это вопрос наиболее актуальный. Ведь только в областном центре есть такая огромная зависимость жителей от проблем с Котельной Северного промузла. Сейчас долг Котельной составляет 162,5 миллиона гривен. И схемы теплоснабжения, которая содержала бы решение по стабильному обеспечению трети территории города Сумы теплом до сих пор нет, что ставит под угрозу своевременное начало следующего отопительного сезона.

Руководитель аппарата облгосадминистрации Дмитрий Живицкий напомнил, что распоряжением главы облгосадминистрации Николая Клочко при областном Департаменте ЖКХ, энергоэффективности и ТЭК создана рабочая группа по совершенствованию программы энергоэффективности и энергосбережения, которая предоставила городскому совету 10 предложений по решению вопроса обеспечения теплоснабжения потребителей северной части города Сумы. Прошло уже два месяца, а ответа городская власть так и не предоставила.

Директор научно-исследовательского института энергоэффективных технологий СумГУ Николай Сотник еще раз подчеркнул, что университет готов разработать схему теплоснабжения в течение 90 дней, но при условии предоставления Департаментом архитектуры и градостроительства Сумского горсовета исходных данных в полном объеме, указанных в методических рекомендациях Минрегиона. Кроме того, он категорически предостерег городскую власть, которая собирается поручить отопления всего города одном теплопоставщику - Сумской ТЭЦ - от этого решения. Ведь у ТЭЦ не хватит мощностей, и тогда весь город окажется без тепла.

С ним согласился и депутат областного совета Александр Телиженко: «То, что городской совет стоит на позиции «один объект генерации» - это катастрофа. Необходимо проводить переговоры с руководством СНПО по выкупу или арендt КСПУ, а не отказываться от услуг этой котельной».

На совещании отмечалось, что жители города возмущены такой бездействием городских властей, активисты требуют решительных и кардинальных действий.

«Наша задача сегодня не спорить с руководством города Сумы, а сдвинуть эту ситуацию с мертвой точки, - отметил Вадим Акперов. - Все мы понимаем, что схема теплоснабжения - необходима, ведь она позволит решить часть проблем с отоплением города. Поэтому я прошу заместителя городского головы дать конкретный ответ на вопрос: когда будет заключен договор на разработку этой схемы. Времени терять нельзя. Ведь сама схема будет разрабатываться 90 дней. А нам в октябре надо начинать отопительный сезон».

Заместитель Сумского городского головы Александр Журба после колебаний пообещал, что до конца апреля будет заключен договор между Сумской городским советом и СумГУ на разработку этой схемы.

Напомним: в начале года мэр Сум говорил, что схема теплоснабжения уже почти готова и вот-вот будет представлена.