До сих пор не всем сумчанам восстановили подачу газа По состоянию на 12.00 восстановлено распределение газа в 224 сумских дома.

Работы еще продолжаются по 15 адресам, сообщает пресс-служба ПАО «Сумыгаз». Напомним: обещалось, что работы будут продолжаться 10-11 апреля с 9.00 до 19.00.