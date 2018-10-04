До сих пор не всем сумчанам восстановили подачу газа

Работы еще продолжаются по 15 адресам, сообщает пресс-служба ПАО «Сумыгаз».
Напомним: обещалось, что работы будут продолжаться 10-11 апреля с 9.00 до 19.00.
«Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на внутридомовых сетях...
10-11 апреля в связи с ремонтными работами будет прекращено - ограничено распределение природного газа в г. Сумы....
Такое письмо пришло в Сумской горсовет от НАК «Нафтогаз»....
17 октября неизвестные лица самовольно вмешались в систему газоснабжения, перекрыв задвижку на газопроводе высокого давления к с. Верхняя Сыворотка Сумского...
9-10 октября в Ромнах и окрестностях отключат газ....