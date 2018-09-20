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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:24243

Сумской велосипедист продолжает лидировать в кубке Украины

Сегодня, 12 апреля, Александр Головаш одержал победу на втором этапе Кубка Украины в Одессе.

Протяженность гонки составила 140 км со средней скоростью 44 км/ч. Гонщик предпринял одиночную атаку за 25 км до финиша и при помощи усилий товарищей по команде сумел сохранить лидерство до финишной черты.

Таким образом Александр укрепил своё преимущество в общем зачете. Завтра гонщиков ожидает заключительный этап многодневной гонки.

Спорт Велоспорт
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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