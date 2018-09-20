Сумской велосипедист продолжает лидировать в кубке Украины Сегодня, 12 апреля, Александр Головаш одержал победу на втором этапе Кубка Украины в Одессе.

Протяженность гонки составила 140 км со средней скоростью 44 км/ч. Гонщик предпринял одиночную атаку за 25 км до финиша и при помощи усилий товарищей по команде сумел сохранить лидерство до финишной черты. Таким образом Александр укрепил своё преимущество в общем зачете. Завтра гонщиков ожидает заключительный этап многодневной гонки.