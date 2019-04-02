В Сумах разыграют кубок города по футзалу 14 апреля - завершение футзального сезона от Федерации футзала Сум.

В это воскресенье, 14 апреля, решающими матчами кубка города Сумы будет завершено футзальный сезон 2018/2019. После финала состоится общая церемония награждения призеров Открытого чемпионата города Сумы. Организаторы приглашают всех участников соревнований и болельщиков на трибуны СК СДПУ.

1/2 финала

9:00 «Колос» (Севериновка) - «Linnik Sport»

9:40 «Интер-Сумы» - «Валедианс»

10:30 ФИНАЛ