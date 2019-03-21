Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:38268

На Сумщине прокуратура вернула в коммунальную собственность водоканал

В Сумской области прокуратура добилась возврата в коммунальную собственность целостного имущественного комплекса стоимостью более 8 млн грн.

Между Кириковским поселковым советом Великописаревского района Сумской области и физическим лицом-предпринимателем в 2018 году был заключен договор аренды целостного имущественного комплекса, а именно «Системы водоснабжения и водоотведения», находящегося в общей собственности территориальной громады.

Однако Ахтырской местной прокуратурой установлено, что в договоре отсутствует ряд необходимых условий, в частности о порядке восстановления переданного в аренду объекта водоснабжения, а также предоставление коммунальных услуг по водоснабжению в гарантированных объемах и надлежащего качества, порядка осуществления арендодателем контроля за состоянием арендованного объекта водоснабжения, ответственности сторон, в том числе ответственности арендатора за безопасность эксплуатации объекта, перечень объектов (склада) аренды и т.п.

«Поэтому договор считается незаключенным, а предприниматель пользуется недвижимым имуществом коммунальной собственности без достаточных правовых оснований. Учитывая допущенные нарушения, прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Сумской области с иском об обязательстве физического лица-предпринимателя вернуть территориальной громаде в лице Кириковского поселкового совета целостный имущественный комплекс по водоснабжению», - рассказал заместитель руководителя Ахтырской местной прокуратуры Максим Колобылин.

Решением Хозяйственного суда Сумской области от 10 апреля 2019 года иск удовлетворен в полном объеме. Имущественный комплекс «Системы водоснабжения и водоотведения», оценочная стоимость которого составляет более 8 млн грн, подлежит возврату в коммунальную собственность, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Великописаревский район Коммунальная собственность Прокуратура
view counter

По тематике

04.04.2019 12:35

На Сумщине прокуратура вернула 100 га земли

В Сумской области прокуратура добилась возврата земельного участка площадью 99,7 га и стоимостью 2,7 млн грн из противоправного пользования, сообщает...

03.04.2019 09:10

На Сумщине прокуратура хочет вернуть громаде 145 га земли

Шосткинская местная прокуратура требует в судебном порядке вернуть из противоправного пользования 145 га земли стоимостью более 1,6 млн грн....

28.03.2019 17:50

На Сумщине прокуратура хочет вернуть землю стоимостью 9 млн грн

Роменская местная прокуратура настаивает на возвращении земельных участков стоимостью 9 млн грн в собственность государства....

28.03.2019 09:30

Прокуратура хочет вернуть землю стоимостью 2 млн грн

Прокуратура требует от недобросовестного арендатора вернуть в коммунальную собственность земельные участки площадью 132 га и стоимостью почти 2 млн грн....

21.03.2019 10:33

Конотопская прокуратура хочет вернуть землю городу

Прокуратура настаивает на возвращении земельного участка с противоправного пользования....

Новости

«Сумы» лишили статуса профессионального клуба
Вчера 14:09
Лукьяненко снова руководит Сумским НПО
10.04.2019 15:12
На Сумщине девушку насмерть сбила жена прокурора и дочь агромагната
08.04.2019 11:58
В Сумах определили лучшего учителя Украины предмета «Защита Отчизны»
Сегодня 15:16
На Сумщине в собственном доме сгорела хозяйка
Сегодня 14:58
В Сумах разыграют кубок города по футзалу
Сегодня 14:47
На Сумщине прокуратура вернула в коммунальную собственность водоканал
Сегодня 14:38
На Сумщине задумались, что делать с растительными отходами
Сегодня 14:06
Для сумчан «красный список» отменен
Сегодня 13:26
Сумской велосипедист продолжает лидировать в кубке Украины
Сегодня 13:24
В Сумах областные власти просят городские передать тепловые сети
Сегодня 12:47
До сих пор не всем сумчанам восстановили подачу газа
Сегодня 12:12
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.