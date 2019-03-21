На Сумщине прокуратура вернула в коммунальную собственность водоканал

Между Кириковским поселковым советом Великописаревского района Сумской области и физическим лицом-предпринимателем в 2018 году был заключен договор аренды целостного имущественного комплекса, а именно «Системы водоснабжения и водоотведения», находящегося в общей собственности территориальной громады.
Однако Ахтырской местной прокуратурой установлено, что в договоре отсутствует ряд необходимых условий, в частности о порядке восстановления переданного в аренду объекта водоснабжения, а также предоставление коммунальных услуг по водоснабжению в гарантированных объемах и надлежащего качества, порядка осуществления арендодателем контроля за состоянием арендованного объекта водоснабжения, ответственности сторон, в том числе ответственности арендатора за безопасность эксплуатации объекта, перечень объектов (склада) аренды и т.п.
«Поэтому договор считается незаключенным, а предприниматель пользуется недвижимым имуществом коммунальной собственности без достаточных правовых оснований. Учитывая допущенные нарушения, прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Сумской области с иском об обязательстве физического лица-предпринимателя вернуть территориальной громаде в лице Кириковского поселкового совета целостный имущественный комплекс по водоснабжению», - рассказал заместитель руководителя Ахтырской местной прокуратуры Максим Колобылин.
Решением Хозяйственного суда Сумской области от 10 апреля 2019 года иск удовлетворен в полном объеме. Имущественный комплекс «Системы водоснабжения и водоотведения», оценочная стоимость которого составляет более 8 млн грн, подлежит возврату в коммунальную собственность, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.
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