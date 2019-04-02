На Сумщине в собственном доме сгорела хозяйка В Ямпольском районе, ликвидируя пожар в частном жилом доме, спасатели выявили тело женщины.

Сегодня, 12 апреля, в 4:16 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Майская в с. Чуйковка Ямпольского района. О происшествии сообщила случайная прохожая, которая увидела охваченную пламенем кровлю дома. На место происшествия были направлены дежурные караулы 32-го и 33-го Государственного пожарно-спасательных постов.

По прибытию проведенной разведкой было установлено, что дом охвачен огнем по всей площади, образовалась угроза перекидывания огня на 5 рядом расположенных хозяйственных сооружений и соседний жилой дом. Для бесперебойной работы пожарно-спасательных подразделений автоцистерны пришлось дозаправлять от водонапорной башни, которая находилась на расстоянии 2 км от очага горения.

В 4:57 возгорание локализовали, а в 8:01 - потратив на тушение 15 тонн воды, полностью ликвидировали. Во время разбора конструкций для выявления скрытых очагов горения на полу в одной из комнат было обнаружено тело хозяйки 1959 года рождения.

По предварительным выводам специалистов причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электробытовых приборов. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают граждан заботиться о надлежащее противопожарное состояние собственных домов и соблюдать элементарные правила пожарной безопасности в быту, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.