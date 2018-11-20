В Сумах определили лучшего учителя Украины предмета «Защита Отчизны» Сегодня, 12 апреля, в Сумах прошло торжественное закрытие III тура Всеукраинского конкурса «Учитель года-2019».

Диплом I степени получил Сергей Игнатьев, учитель предмета «Защита Отечества», специалист высшей категории, учитель-методист Харьковской общеобразовательной школы № 135 имени К.Ф. Ольшанского ». За плечами у победителя 25 лет профессиональной работы в школе и это уже четвертая участие в конкурсе такого уровня.

«Интересное и одновременно сложное испытание, которое дает, прежде всего, новый опыт в общении с коллегами, новые знакомства и именно это, пожалуй, лучшее, что я вынес из этого конкурса», - говорил Сергей Игнатьев и отметил, что не собирается останавливаться на достигнутом и уже ставит перед собой новые цели и задачи.