В Сумах определили лучшего учителя Украины предмета «Защита Отчизны»

Диплом I степени получил Сергей Игнатьев, учитель предмета «Защита Отечества», специалист высшей категории, учитель-методист Харьковской общеобразовательной школы № 135 имени К.Ф. Ольшанского ». За плечами у победителя 25 лет профессиональной работы в школе и это уже четвертая участие в конкурсе такого уровня.
«Интересное и одновременно сложное испытание, которое дает, прежде всего, новый опыт в общении с коллегами, новые знакомства и именно это, пожалуй, лучшее, что я вынес из этого конкурса», - говорил Сергей Игнатьев и отметил, что не собирается останавливаться на достигнутом и уже ставит перед собой новые цели и задачи.
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