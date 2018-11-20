Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:16265

В Сумах определили лучшего учителя Украины предмета «Защита Отчизны»

Сегодня, 12 апреля, в Сумах прошло торжественное закрытие III тура Всеукраинского конкурса «Учитель года-2019».

Диплом I степени получил Сергей Игнатьев, учитель предмета «Защита Отечества», специалист высшей категории, учитель-методист Харьковской общеобразовательной школы № 135 имени К.Ф. Ольшанского ». За плечами у победителя 25 лет профессиональной работы в школе и это уже четвертая участие в конкурсе такого уровня.

«Интересное и одновременно сложное испытание, которое дает, прежде всего, новый опыт в общении с коллегами, новые знакомства и именно это, пожалуй, лучшее, что я вынес из этого конкурса», - говорил Сергей Игнатьев и отметил, что не собирается останавливаться на достигнутом и уже ставит перед собой новые цели и задачи.

Общество Учитель года
view counter

По тематике

«Учитель года» с Сумщины погибла в автокатастрофе
18.02.2019 14:13

«Учитель года» с Сумщины погибла в автокатастрофе

На Буковине в результате столкновения грузовика и легковушки две пассажирки получили травмы. Одна из пострадавших скончалась в больнице....

Погибла «учитель года» из Шостки
15.02.2019 16:31

Погибла «учитель года» из Шостки

14 февраля трагически погибла учитель физики и информатики школы № 4 Светлана Андреева....

В Сумах определили победителей конкурса «Учитель года-2019»
01.02.2019 11:29

В Сумах определили победителей конкурса «Учитель года-2019»

В Сумах завершился финальный этап ІІ (регионального) тура всеукраинского конкурса «Учитель года - 2019», где определили лучших педагогов Сумщины....

В Сумах наградили лучших учителей года
14.12.2018 13:28

В Сумах наградили лучших учителей года

В Сумах подвели итоги первого тура Всеукраинского конкурса «Учитель года - 2018»....

В Сумах выбирают лучшего учителя
20.11.2018 15:22

В Сумах выбирают лучшего учителя

Учителя Сум начали борьбу за победу в конкурсе профессионального мастерства....

Новости

«Сумы» лишили статуса профессионального клуба
Вчера 14:09
Лукьяненко снова руководит Сумским НПО
10.04.2019 15:12
На Сумщине девушку насмерть сбила жена прокурора и дочь агромагната
08.04.2019 11:58
В Сумах определили лучшего учителя Украины предмета «Защита Отчизны»
Сегодня 15:16
На Сумщине в собственном доме сгорела хозяйка
Сегодня 14:58
В Сумах разыграют кубок города по футзалу
Сегодня 14:47
На Сумщине прокуратура вернула в коммунальную собственность водоканал
Сегодня 14:38
На Сумщине задумались, что делать с растительными отходами
Сегодня 14:06
Для сумчан «красный список» отменен
Сегодня 13:26
Сумской велосипедист продолжает лидировать в кубке Украины
Сегодня 13:24
В Сумах областные власти просят городские передать тепловые сети
Сегодня 12:47
До сих пор не всем сумчанам восстановили подачу газа
Сегодня 12:12
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.