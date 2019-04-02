Сумские футзалисты сразятся за выход в полуфинал (трансляция)

Начало игры запланировано на 13:00. Напомним, что в выездном поединке сумчане одержали победу со счётом 3:2.
Специально для тех, кто по каким-то причинам не сможет посетить данную игру, пресс-службой ФК «Food Centre-СумДУ» будет организована её прямая трансляция.
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