Сумские футзалисты сразятся за выход в полуфинал (трансляция) В субботу, 13 апреля, сумской «Food Centre-СумДУ» сыграет в манеже СумГУ ответный матч 1/4 финала Первой лиги чемпионата Украины против «Атлетика» из Броваров.

Начало игры запланировано на 13:00. Напомним, что в выездном поединке сумчане одержали победу со счётом 3:2. Специально для тех, кто по каким-то причинам не сможет посетить данную игру, пресс-службой ФК «Food Centre-СумДУ» будет организована её прямая трансляция.