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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:41222

На Сумщине полицейские оперативно задержали угонщиков

Воспользовавшись тем, что опрометчивый хозяин на время оставил без присмотра свое транспортное средство с незапертой дверью, злоумышленники угнали его чтобы в дальнейшем перегнать в другую область.

В Великописаривское отделение полиции 11 апреля днем позвонил 40-летний житель пгт Кириковка и сообщил, что несколько минут назад от двора неизвестно куда исчез его автомобиль ВАЗ-2106 красного цвета с прицепом. Пострадавший добавил, что автомашину он оставил возле двора буквально на пять минут незапертой и с ключом в замке зажигания.

«Я принял решение немедленно ввести на территории обслуживания план «Перехват» и создал несколько мобильных полицейских групп, которые начали «прочесывать» территорию района и его автодороги, - говорит начальник Великописаревского отделения полиции Сергей Несмашный. - Скоро группа, в которую входил я и еще несколько полицейских, на одной из дорог напала на след беглецов и определила направление их движения. А уже совсем скоро, в селе Спорное, почти за 20 километров от места совершения преступления «Жигули» с беглецами были найдены и задержаны».

Злоумышленниками, которые решились на незаконное завладение транспортным средством, оказались двое местных жителей 34-х и 37-х лет. Оба недавно вышли из тюрем, где отбывали наказание за имущественные преступления. А старший, кстати, за незаконное завладение транспортными средствами.

Как утверждают сами злоумышленники, проходя по улице, они заметили открытый автомобиль с ключами в замке, который можно было «взять» быстро и без лишних хлопот. Поэтому план завладения и последующей реализации возник мгновенно.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 289 «Незаконное завладение транспортным средством» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи, за незаконное завладение транспортным средством, совершенное по предварительному сговору группой лиц или повторно, наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Угон
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