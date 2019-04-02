Секретарь КДК ФФУ: «Дело ПФК «Сумы» рассматривали полгода»

Секретарь КДК ФФУ Игорь Грищенко раскрыл детали дела по поводу участия ПФК «Сумы» в договорных матчах, пишет xsport.

«Пока решение пишется. Оно будет направлено в клуб. У него будет возможность подать апелляционную жалобу. Пока не будет решен вопрос по апелляции (если она будет подана) клуб будет продолжать выступления в Первой лиге.

Решение было принято на основании материалов, которые нам передал комитет этики и честной игры. Также были получены материалы от полиции. Дело рассматривалось где-то полгода, было проведено 10 заседаний. В том числе опрашивали официальных людей и футболистов клуба, которые на тот момент там работали. Также учитывалась информация от UEFA по этому делу. Это вещи, на которых базировалось это решение.

Смогут ли «Сумы» доиграть сезон? Могут доиграть, но могут и не доиграть. Зависит от того, сколько времени им понадобится на подачу апелляции. И сколько времени апелляционный будет рассматривать это дело. Если они примут решение не подавать жалобу, то может случиться так, что решение очень скоро наберет законной силы».