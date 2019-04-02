В субботу состоится финал кубка АФС

Игра начнётся сразу по окончании ответного поединка 1/4 финала Первой лиги чемпионата Украины «Food Centre-СумДУ» (Сумы) — «Атлетик» (Бровары) (ориентировочно в 14:30 — 14:40), сообщает пресс-служба АФС.
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