В Сумах в результате ДТП травмирован пьяный велосипедист Происшествие произошло 11 апреля, около 21 часов 30 минут, на улице Августовской.

Патрульные предварительно установили, что 26-летний велосипедист отвлекся от управления и допустил наезд на припаркованный у края проезжей части автомобиль Daewoo Lanos.

В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения - закрытую черепно-мозговую травму и гематому височной области. Его доставили в медицинское учреждение. После оказания помощи, мужчина отказался от госпитализации. У него были зафиксированы признаки алкогольного опьянения, это подтвердил и освидетельствование на состояние опьянения. Результат - 1,46 промилле алкоголя.

Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции. Сейчас продолжаются следственные действия.