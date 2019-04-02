В Сумах в результате ДТП травмирован пьяный велосипедист

Патрульные предварительно установили, что 26-летний велосипедист отвлекся от управления и допустил наезд на припаркованный у края проезжей части автомобиль Daewoo Lanos.
В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения - закрытую черепно-мозговую травму и гематому височной области. Его доставили в медицинское учреждение. После оказания помощи, мужчина отказался от госпитализации. У него были зафиксированы признаки алкогольного опьянения, это подтвердил и освидетельствование на состояние опьянения. Результат - 1,46 промилле алкоголя.
Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции. Сейчас продолжаются следственные действия.
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