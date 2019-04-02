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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах соревновались юные журналисты

XV Всеукраинский турнир юных журналистов определил победителей.

С 8 по 12 апреля Сумы принимали турнир на базе Сумской гимназии №1.

В турнире приняли участие 23 команды из 9 регионов Украины: Волынской, Донецкой, Житомирской, Хмельницкой, Луганской, Полтавской, Львовской, Сумской областей и городов Сумы, Мелитополь и Харьков. Наибольшее количество команд из Харькова, их восемь: «Меркурий» (сборная команда Слободского района), «Лидер» (сборная Московского района), «Основа» (сборная Основянского района), «Scribes» (сборная Новобаварского района), «Lingua» Харьковского лицея № 89, «152 ЛЕГИОН» Харьковской гимназии №152, «STATUS» частного учебно-воспитательного комплекса «Вересень», «Скрепка» Детской Общественной Организации «ЮнПресКлуб Горловка-Харьков». Три команды Сумщины: «Гранослова» Шостинского лицея и из Сум команды «Эспада» (школа №10), «Nota Bene» (гимназия №1). Полтавскую область представляли команда «Репортер» Миргородской станции юных техников и сборная команда Решетиловского района «ЮЖResh». Житомирскую представляла команда «Репортер» Областного центра детского творчества. Четыре команды представляли Донецкую область - «Парадокс» (Краматорск) и «Синхрон» Мариупольской общеобразовательной школы I-III ступеней № 41, «Четвертая власть» Мариупольского городского технологического лицея и «Зеркало» (Лиман). Одна команда с ЛУганщины - «МедиаСтарз». Традиционно принимает участие в турнире и сборная Волынской области «Четвертая власть». Впервые приехали команды «Ватра» Бродовской гимназии имени Ивана Труша (Львовская область), сборная команда Хмельницкой области «K-PresS +» и вернулась к участию в турнире сборная команда города Мелитополь «Royal Press».

Победу одержала команда «Парадокс». С ней за первое место соревновались в финале «Лидер», «152 ЛЕГИОН», «Четвертая власть» (Волынь) - у них второе место на турнире. Также призерами стали команды, которым вручены дипломы за занятое III место, - «Nota Bene», «Lingua», «Меркурий», «Scribes», «Зеркало», «Репортер» (Миргород), «Синхрон», «Медиа Stars».

В творческом конкурсе победили Тамара Козинец («Гранослова»), II место - Дарья Григоренко («Парадокс»), III место - Мария Рашевская ( «ЮЖResh»).

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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