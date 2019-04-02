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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:17138

«Сумы» снова потерпели сокрушительное поражение

Сегодня, 12 апреля, в Днепре ПФК «Сумы» встречался с местным СК «Днепр-1».

Игра 22-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге прошла при полном доминировании хозяев поля и завершилась со счетом 7:0 в их пользу. В первом тайме лидер первой лиги забил всего дважды – дубль на счету Станислава Кулиша. Во втором добавил еще пять – Кулиш добавил еще два, сделав таким образом «покер», также по мячу забили Орест Кузик, Олег Кожушко и Сергей Панасенко.

После этой игры у «Сум» по-прежнему 15 очков и 13-ое полупроходное место в турнирной таблице.

Напомним: на вчерашнем заседании КДК ФФУ ПФК «Сумы» лишили статуса профессионального клуба за договорные матчи, организованные прежним руководством, однако у сумчан еще есть право на апелляцию.

Спорт ПФК «Сумы» Футбол
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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