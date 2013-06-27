Сумской мясокомбинат продали за 46 тысяч (видео) После 10 лет банкротства ОАО «Сумской мясокомбинат» наконец продали. При стартовой цене в 36 миллионов гривен он ушел «с молотка» за 46 000 гривен!

В 2019 году предприятие «Сумской мясокомбинат» отмечает свой последний юбилей - 110 лет. Фактически прекратив работу в июле 2010 года, на бумаге и в состоянии «ликвидации», комбинат просуществовал еще немного, говорится в программе журналистских расследований «(Не)причетні» на канале СТС.

Общая сумма кредиторских требований - это деньги, какие комбинат должен различным компаниях и учреждениях, - 36 млн грн гривен. Из них:

- налоговый долг 9728938 грн, по состоянию на 01.03.2019;

- долги по заработной плате 1900000 грн., по состоянию на 01.04.2019.

Вся остальная сумма - это долги комбината перед частными компаниями.

В течение периода ликвидации постоянно меняются арбитражные управляющие, которые должны продать активы комбината (дело Хозяйственного суд Сумской области 12/133-09). И вот в сентябре 2018 года по делу появляется последний арбитражный - Александр Ермак. В течение трех месяцев он проводил повторную инвентаризацию имущества и в декабре 2018 года выставляет целостный имущественный комплекс на торги. Продается он в конце 18 марта. Торги проходили в г. Днепр. Организатор аукциона: Украинская универсальная биржа.

Самую высокую цену 46372 грн. предложила компания «Ритейл-Инвест» из Днепропетровска. Связаться с ними не удалось.

Арбитражный управляющий заверил, что все было законно, мол, он все сделал по соответствующей процедуре. И все кредиторы были в курсе дел.

«Комитет кредиторов был уведомлен. Все участники уведомлены. Все нужные действия, касающиеся меня, были соблюдены. То есть, в рамках закона. Я делал все исключительно в рамках закона», - говорит Александр Ермак, арбитражный управляющий.

Теперь эти вырученные деньги – 46 тыс.грн, распределят между всеми кредиторами в порядке определенной очереди. И в первую очередь должны оплатить стоимость услуг работы арбитражного.

Кроме долгов перед комитетом кредиторов, среди которых большинство - частные предприятия, как «Сумыгаз», «Облэнерго» и другие, у мясокомбината остались долги по выплате заработной платы. Последние два года работы предприятия, люди фактически проработали бесплатно. Без учета индексации долги по зарплате составляют 1900000 грн. Их должны были выплатить после продажи имущества комбината. Но этих денег тоже нет, и уже не будет никогда.

«Кредиторы и, соответственно, горожане, свои средства не получат. Потому что на балансе предприятия имущества нет, денег нет, у ликвидатора имущества нет. Ну то есть, нечем удовлетворять требования кредиторов», - считает юрист Александр Чернадчук.

Остается без своих денег и наш город. Налоговый долг составлял 9728938 грн. Его также не вернут, но налоговики заверили, что будут жаловаться на эти торги.

Вообще-то оценку правомерности процесса и работы арбитражный должен делать Минюст.

Кроме кучи долгов комбината, остается еще один важный вопроса. Это земля. Почти 15 гектаров, огражденных забором на улице Харьковской - одной из центральных улиц города. В 1997 году город предоставил в аренду комбината землю. На 50 лет. Но уже в 2010-м договор был расторгнут из-за банкротства. За этот участок город не получал ни копейки в течение последнего десятилетия.

На месте мясокомбината даже нет обособленной земельного участка с кадастровым номером.

«Сумской городской совет не был заинтересован в присвоении мясокомбинату кадастрового номера, потому что это могло привести к некоторым последствиям, поскольку кадастровый номер дает право распоряжаться этим земельным участком в полной мере», - говорит начальник управления земельных отношений департамента обеспечения ресурсных платежей Анна Стегний.

Часть недвижимости не продана, она до сих пор в собственности одного из кредиторов - банка «Кредит Днепр». В 2017-м банк получил разрешение на разработку землеустроительной документации от Сумского горсовета. Но до сих пор документов не сделал, и за землю тоже ничего не платит.