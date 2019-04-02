В Сумах сразу две маршрутки поехали на красный (видео)

Видео выложил в Фейсбуке сумчанин Александр Фесенко.
В маршрутке № 3 в Кролевце можно рассчитываться банковской карточкой....
9 апреля в Конотопе под председательством первого заместителя городского головы Тараса Омельченко состоялось заседание городской комиссии по контролю за соблюдением...
Водитель сумской перевозил пассажиров под действием наркотических веществ....
Сегодня, 4 апреля, в маршрутке № 5 рессора проломила пол в салоне....
В Сумах состоялось очередное заседание комиссии по вопросам работы городского пассажирского транспорта....