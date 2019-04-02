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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 22:431

В Сумах сразу две маршрутки поехали на красный (видео)

Сегодня, 12 апреля, на перекрестке ул. Харьковская и Линейная сразу две маршрутки нарушили правила дорожного движения, начав движение на запрещающий сигнал светофора.

Видео выложил в Фейсбуке сумчанин Александр Фесенко.

Право Красный свет Маршрутки
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