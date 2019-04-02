В Сумах сразу две маршрутки поехали на красный (видео) Сегодня, 12 апреля, на перекрестке ул. Харьковская и Линейная сразу две маршрутки нарушили правила дорожного движения, начав движение на запрещающий сигнал светофора.

Видео выложил в Фейсбуке сумчанин Александр Фесенко.