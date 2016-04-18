В Сумах военкомат кошмарит бизнес (видео) Сегодня, 13 апреля, в сервисный центр «Добрий майстер» пришли люди из военкомата, чтобы проверить, не уклоняются ли работники от военной службы.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал директор предприятия Максим Ольховик.

«Коротко о бизнесе и инвестиционной привлекательности. Военкомат ходит по магазинам и забирает мужчин, и это не шутка и не Киселев. Сегодня заблокировали работу почти на час. Без повесток, предупреждений, записей в журнал проверок, в субботу, в самый разгар рабочего дня. Пока администратор с юристом подъехали - сбежали - забрали одного продавца (как оказалось военкомат потерял его дело, потому подумали, что уклоняется, хотя имеет двухлетнего ребенка) и «пробили» по спискам всех других, кто был рядом. Так что работодатели имейте в виду! ️ Разъясните сотрудникам: что делать на такой случай. Ведь все проходит молниеносно - залетели, заблокировали, кого могли схватили, и бежать» - написал сумчанин, добавив видео.