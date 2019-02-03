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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские лучники отличились в Румынии

9-13 апреля в Бухаресте проходили соревнования Европейского Гран-при по стрельбе из лука.

Лучший результат из сумчан показал Алексей Гунбин, который в команде был третьим. В индивидуальных стрельбах он занял 9-ое место. Никита Шишкин был 33-им.

Среди женщин сумчанка Евгения Чибисова показала 9-й результат, как и выпускница СумГПУ им. А.С. Макаренко новокаховчанка Анастасия Павлова, наша Полина Родионова и также выпускница педа черновчанка Лидия Сиченикова – 17-ый.

В командных стрельбах Чибисова, Павлова и Вероника Марченко показали 9-й результат.

Кроме того, в Бухаресте разыгрывались квоты на участие в Европейских играх, которые пройдут в конце июня в Минске. Наша женская команда показала второй результат и отобралась на Игры.

Спорт Стрельба из лука
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