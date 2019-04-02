Роменский «Рятувальник» вылетел из плей-офф Сегодня, 13 апреля, в Одессе прошла ответная игра ¼ финала чемпионата Украины по футзалу в первой лиге.

Местный «Эпицентр К Таирова» принимал роменский «Рятувальник». После домашней победы 7:6 сегодня роменчане не сумели повторить успех, проиграв 3:5. Тем самым они завершили свое участие в нынешнем сезоне первой лиги.

Напомним: сумской «FoodCentre-СумДУ» сегодня пробился в полуфинал, обыграв дома «Атлетик» из Броваров.