Сумская силачка с медалью чемпионата Украины

Сумчанка Дарья Шалашенко в весовой категории до 64 кг показала второй результат подняв в сумме 74 кг (34+40).
В Коломые проходил чемпионат Украины по тяжелой атлетике среди юниоров до 20 лет....
В Харькове проходит чемпионат Украины по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 17 лет и чемпионат Украины среди спортсменов...
В Николаеве продолжается чемпионат Украины по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 15 лет....
В Харькове продолжается чемпионат Украины среди учащихся ДЮСШ и СДЮШОР по тяжелой атлетике....
В Харькове проходит чемпионат Украины среди учащихся ДЮСШ, СДЮШОР, специализированных учебных заведений спортивного профиля по тяжелой атлетике....