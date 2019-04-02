Сумские аматоры побеждают в чемпионате Украины

Чемпион Сумщины липоводолинский «Альянс» в гостях обыграл «Факел» из Липовца Винницкой области – 3:4. А аматорский чемпион Украины «Виктория» из Николаевки дома разгромила МФК «Первомайск» с Харьковщины 3:0.
Сумские команды продолжают погоню за лидером: у «Виктории» - 39 очков и второе место, у «Альянса» - 31 очко и третье место. Лидирует «ЛНЗ-Лебедин» с Черкащины – 44 очка.
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