Сумские аматоры побеждают в чемпионате Украины 13 апреля прошли игры 16-го тура чемпионата Украины по футболу серди аматоров.

Чемпион Сумщины липоводолинский «Альянс» в гостях обыграл «Факел» из Липовца Винницкой области – 3:4. А аматорский чемпион Украины «Виктория» из Николаевки дома разгромила МФК «Первомайск» с Харьковщины 3:0.

Сумские команды продолжают погоню за лидером: у «Виктории» - 39 очков и второе место, у «Альянса» - 31 очко и третье место. Лидирует «ЛНЗ-Лебедин» с Черкащины – 44 очка.