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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:07165

Сумские баскетболисты проиграли в Кременчуге (видео)

Сегодня, 13 апреля, прошла первая игра за 13-ое место высшей лиги чемпионата Украины по баскетболу.

В Кременчуге встречались местный «Крмень-КДЮСШ-2» и БК «СумДУ». Сумчане неплохо начали поединок, поведя в счете после первой четверти, однако хозяева сравняли счет по итогам трех 10-минуток, а вот концовку наши проиграли, в итоге поражение 84:78 (17-24, 28-20, 23-24, 16-10).

Лучшими в составе сумской команды были: Игорь Кривич – 19 очков + 5 подборов, Максим Мочалов – 18 очков + 6 подборов, Игорь Стародуб – 17 очков + 5 перехватов, Всеволод Чесак – 16 очков + 14 подборов.

Завтра тоже в Кременчуге пройдет ответная игра.

Спорт Баскетбол БК СумГУ
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