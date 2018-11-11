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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:38176

Сумской велосипедист выиграл кубок Украины

Александр Головаш становится победителем многодневной гонки в Одессе.

Сегодня, 13 апреля, в Одессе прошел заключительный, 3-й этап, кубка Украины по велоспорту.

Сегодняшний этап проходил в весьма тяжёлых погодных условиях: сильный морской ветер «разметал» группу на много маленьких кусков. Александр финишировал в первой группе, которая состояла из 4 человек, но за счет двух побед на первых двух этапах занял первое итоговое место.

Команда сумчанина – Киевская городская ШВСМ - заняла первое место в командном зачёте по сумме 3 этапов.

Спорт Александр Головаш Велоспорт
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