Сумской велосипедист выиграл кубок Украины Александр Головаш становится победителем многодневной гонки в Одессе.

Сегодня, 13 апреля, в Одессе прошел заключительный, 3-й этап, кубка Украины по велоспорту.

Сегодняшний этап проходил в весьма тяжёлых погодных условиях: сильный морской ветер «разметал» группу на много маленьких кусков. Александр финишировал в первой группе, которая состояла из 4 человек, но за счет двух побед на первых двух этапах занял первое итоговое место.

Команда сумчанина – Киевская городская ШВСМ - заняла первое место в командном зачёте по сумме 3 этапов.