Сумской велосипедист выиграл кубок Украины

Сегодня, 13 апреля, в Одессе прошел заключительный, 3-й этап, кубка Украины по велоспорту.
Сегодняшний этап проходил в весьма тяжёлых погодных условиях: сильный морской ветер «разметал» группу на много маленьких кусков. Александр финишировал в первой группе, которая состояла из 4 человек, но за счет двух побед на первых двух этапах занял первое итоговое место.
Команда сумчанина – Киевская городская ШВСМ - заняла первое место в командном зачёте по сумме 3 этапов.
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