Сумские дзюдоистки отличились на чемпионате Украины 12-13 апреля во Львове проходил юношеский чемпионат Украины по дзюдо.

В нем принимают участие спортсмены до 16 лет. В первый день бронзовую награду в весовой категории до 40 кг завоевала роменчанка Юлия Засульская. Во второй - ее партнерша по команде Виктория Федосик заняла пятое место в весовой категории до 63 кг. Роменчанка проиграла в полуфинале серебряной призерке сумчанке Марии Рыцкой, которая выступает за Полтавскую область.