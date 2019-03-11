Сумские дзюдоистки отличились на чемпионате Украины

В нем принимают участие спортсмены до 16 лет. В первый день бронзовую награду в весовой категории до 40 кг завоевала роменчанка Юлия Засульская. Во второй - ее партнерша по команде Виктория Федосик заняла пятое место в весовой категории до 63 кг. Роменчанка проиграла в полуфинале серебряной призерке сумчанке Марии Рыцкой, которая выступает за Полтавскую область.
6 апреля в Киеве состоялся открытый турнир в рамках «VII Детского фестиваля дзюдо» среди юношей и девушек младшего возраста 2010,...
Сегодня, 5 апреля, в турецкой Анталия стартовал турнир серии «Гран-при» по дзюдо....
26-27 марта в Днепре проходил юниорский чемпионат Украины по дзюдо (среди спортсменов до 21 года)....
9 марта в столице проходил Открытый всеукраинский турнир по дзюдо «Киевская весна» среди юношей 2003-2004, 2005-2006р.н....
С 8 по 10 марта в Марокко прошел Grand Prix Marrakech по дзюдо....