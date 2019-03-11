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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские дзюдоистки отличились на чемпионате Украины

12-13 апреля во Львове проходил юношеский чемпионат Украины по дзюдо.

В нем принимают участие спортсмены до 16 лет. В первый день бронзовую награду в весовой категории до 40 кг завоевала роменчанка Юлия Засульская. Во второй - ее партнерша по команде Виктория Федосик заняла пятое место в весовой категории до 63 кг. Роменчанка проиграла в полуфинале серебряной призерке сумчанке Марии Рыцкой, которая выступает за Полтавскую область.

Спорт Дзюдо
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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