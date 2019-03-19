Сумские гандболистки проиграли донецким

Команда вуза-переселенца, лидирующего в высшей лиге, выиграла обе игры 32:19 и 35:26.
У сумчанок по-прежнему 11 очков в 14 играх. Они занимают третье место в центрально-восточной группе. Осталось сыграть два матча – дома 26-27 апреля против второй команды группы – еще одного вуза-переселенца Таврийского национального университета им. Вернадского, у которого 21 очков в 12 играх. Лидирует «ДЮИ» - 24 в 16-ти. Во второй этап проходят первые две команды
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