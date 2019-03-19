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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:02159

Сумские гандболистки проиграли донецким

12-13 апреля в Кривом Роге в рамках чемпионата Украины по гандболу среди женщин в высшей лиге встретились команды «Донецкого юридического института» и ГК «СумДУ».

Команда вуза-переселенца, лидирующего в высшей лиге, выиграла обе игры 32:19 и 35:26.

У сумчанок по-прежнему 11 очков в 14 играх. Они занимают третье место в центрально-восточной группе. Осталось сыграть два матча – дома 26-27 апреля против второй команды группы – еще одного вуза-переселенца Таврийского национального университета им. Вернадского, у которого 21 очков в 12 играх. Лидирует «ДЮИ» - 24 в 16-ти. Во второй этап проходят первые две команды

Спорт Гандбол ГК СумДУ
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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