В Конотопе военные получили новое жилье

Приветствовал бойцов с новосельем Министр обороны Украины Степан Полторак.
Сертификаты на штатно-должностное жилье получили 48 человек: это военные и рядового, и сержантского, и офицерского состава. Теперь они смогут проживать в одно-, двух- и трехкомнатных квартирах вместе с семьями.
Кроме того, для контрактников 58-й бригады в соответствии с масштабной программой реформирования ВС Украины возвели три казармы улучшенного типа. Здесь уже обживаются бойцы. Всего сможет расселиться почти 400 человек. В казарме есть все для полноценного проживания, отдыха, приготовления пищи и других бытовых нужд: кухни с техникой, душевые, прачечные, сушилки и тому подобное. На стадии завершения и новая столовая.
Поздравить личный состав бригады с новосельем также прибыли командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Сергей Попко, его первый заместитель генерал-лейтенант Вячеслав Назаркин, командующий войсками оперативного командования «Север» генерал-лейтенант Владимир Кравченко.
Кроме нового жилья в Конотопе, уже вторую казарму возводят в Глухове для бойцов 16-го отдельного мотопехотного батальона. Первую ввели в эксплуатацию еще в прошлом году. Новое общежитие построили и для военных 15-го отдельного мотопехотного батальона.
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