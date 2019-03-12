БК «СумДУ» вырвал победу у «Кремня»

БК «СумДУ» играл против местной команды «Кремень-КДЮСШ-2». Обе игры команды договорились провести в Кременчуге. После вчерашнего обидного поражения 78:84 сегодня команды повторили результат с точностью до наоборот, так что пришлось назначать овертайм, который прошел под диктовку сумчан. В итоге 102:89 (17-19, 23-20, 22-14, 22-19, 18-11) и сумчане заняли 13-ое место.
Лучшими среди сумчан на площадке были: Игорь Стародуб – 33 очка + 7 подборов + 3 перехвата, Максим Мочалов – 22 очка + 6 подборов + 3 перехвата, Григорий Алтухов – 19 очков + 6 подборов + 15 передач + 5 перехватов, Игорь Кривич – 15 очков + 8 подборов, Всеволод Чесак – 13 очков + 6 подборов.
Напомним: в прошлом сезоне сумчане были 9-ми.
Сегодня, 13 апреля, прошла первая игра за 13-ое место высшей лиги чемпионата Украины по баскетболу....
Сегодня, 24 марта, БК «СумДУ» разгромил «Львовскую политехнику»....
Сегодня, 23 марта, БК «СумДУ» играл в гостях против «Львовской политехники»....
В Сумах продолжается ХХV областная спартакиада среди высших учебных заведений I-II уровня аккредитации....
10-12 марта в Киеве прошли матчи дивизиона «Центр» Студенческой баскетбольной лиги Украины....