БК «СумДУ» вырвал победу у «Кремня» Сегодня, 14 апреля, в Кременчуге прошел ответный матч за 13-ое место в высшей лиге чемпионата Украины по баскетболу.

БК «СумДУ» играл против местной команды «Кремень-КДЮСШ-2». Обе игры команды договорились провести в Кременчуге. После вчерашнего обидного поражения 78:84 сегодня команды повторили результат с точностью до наоборот, так что пришлось назначать овертайм, который прошел под диктовку сумчан. В итоге 102:89 (17-19, 23-20, 22-14, 22-19, 18-11) и сумчане заняли 13-ое место. Лучшими среди сумчан на площадке были: Игорь Стародуб – 33 очка + 7 подборов + 3 перехвата, Максим Мочалов – 22 очка + 6 подборов + 3 перехвата, Григорий Алтухов – 19 очков + 6 подборов + 15 передач + 5 перехватов, Игорь Кривич – 15 очков + 8 подборов, Всеволод Чесак – 13 очков + 6 подборов. Напомним: в прошлом сезоне сумчане были 9-ми.