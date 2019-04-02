В Сумах разыграли кубок города по футзалу

Сегодня, 14 апреля, прошли решающие матчи кубка Сум по футзалу от Федерации футзала города.
Полуфиналы
«Колос» (Севериновка) 1:1 (пен. 4:5) «Linnik Sport»
Голы: Пивненко В. (20) -Шкриль И. (17)
«Интер-Сумы» 6:1 «Валедианс»
Голы: Будко Д. (8, 23), Калашник Б. (28), Сметаненко А. (26) Вода Е. (29 аг 30) - Волченко Е. (аг 10)
Финал
«Linnik Sport» 2:5 «Интер-Сумы»
Голы: Линник А. (20), Клименко Е. (29) - Якубець Возраст. (8, 29), Саралиев А. (18), Семецець В. (26), Нимчанинов Г. (28)
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