Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:47195

В Сумах разыграли кубок города по футзалу

На площадке СК СумГПУ завершился розыгрыш кубка города Сумы.

Сегодня, 14 апреля, прошли решающие матчи кубка Сум по футзалу от Федерации футзала города.

Полуфиналы

«Колос» (Севериновка) 1:1 (пен. 4:5) «Linnik Sport»

Голы: Пивненко В. (20) -Шкриль И. (17)

«Интер-Сумы» 6:1 «Валедианс»

Голы: Будко Д. (8, 23), Калашник Б. (28), Сметаненко А. (26) Вода Е. (29 аг 30) - Волченко Е. (аг 10)

Финал

«Linnik Sport» 2:5 «Интер-Сумы»

Голы: Линник А. (20), Клименко Е. (29) - Якубець Возраст. (8, 29), Саралиев А. (18), Семецець В. (26), Нимчанинов Г. (28)

Спорт Футзал
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