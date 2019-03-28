Начало недели: прогноз погоды на Сумщине

Ожидается прохладная погода, кратковременные дожди, местами порывистый ветер.
15 апреля - облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +1 .. + 6 °С, днем +7 .. + 12°С.
16 апреля - облачно, временами дождь, ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток +8 .. + 13°С.
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