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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:25190

Начало недели: прогноз погоды на Сумщине

Погода начала новой недели на Сумщине будет формироваться под влиянием циклона, сообщает областной гидрометцентр.

Ожидается прохладная погода, кратковременные дожди, местами порывистый ветер.

15 апреля - облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +1 .. + 6 °С, днем +7 .. + 12°С.

16 апреля - облачно, временами дождь, ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток +8 .. + 13°С.

Общество Прогноз погоды
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