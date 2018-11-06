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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:34210

Сумские бойцы отличились на чемпионате Украины

На выходных в Броварах проходил чемпионат Украины по кикбоксингу (версия WAKO) среди юношей и юниоров.

Воспитанники СОДЮСШ единоборств и ДЮСШ «Колос» завоевали следующие 5 медалей:

- Сенецкий Дмитрий в разделе фул-контакт (67 кг) занял почетное 2 место;

- Бераиа Демур - фул-контакт (54 кг) - 3 место;

- Лютиков Тимофей - кик-лайт (42 кг) - 3 место;

- Чирва Даниил - кик-лайт (69 кг) - 3 место;

- Золотин Андрей - лайт-контакт (63 кг) - 3 место.

Подготовили спортсменов заслуженный тренер Украины Кириченко Николай Алексеевич, Кривопишин Виталий Анатольевич и Штейнингер Владимир Евгеньевич.

Спорт Кикбоксинг
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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