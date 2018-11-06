Сумские бойцы отличились на чемпионате Украины

Воспитанники СОДЮСШ единоборств и ДЮСШ «Колос» завоевали следующие 5 медалей:
- Сенецкий Дмитрий в разделе фул-контакт (67 кг) занял почетное 2 место;
- Бераиа Демур - фул-контакт (54 кг) - 3 место;
- Лютиков Тимофей - кик-лайт (42 кг) - 3 место;
- Чирва Даниил - кик-лайт (69 кг) - 3 место;
- Золотин Андрей - лайт-контакт (63 кг) - 3 место.
Подготовили спортсменов заслуженный тренер Украины Кириченко Николай Алексеевич, Кривопишин Виталий Анатольевич и Штейнингер Владимир Евгеньевич.
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