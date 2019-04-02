Шосткинские акробаты отличились в Польше 12-13 апреля в Кракове (Польша) проходил Хll международный турнир Pod Wawelem («Круг Замка»).

В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из Польши, Украины, Белоруссии и Бельгии. Шосткинские спортсмены отделения спортивной акробатики (прыжки на батуте) КДЮСШ «Барса» достойно выступили на соревнованиях. В возрастной группе 2005-2006 г.р. победителем стал Артем Великоконь, в группе 2007-2008 г.р. Евгений Тарасенко и в группе 2003-2004 г.р Матвей Куфта заняли третьи места.

Спортсменов подготовили тренеры: Лилия Приходько, Валентин Герасименко, Максим Герасименко, Наталья Мельник, Руслан Романченко.