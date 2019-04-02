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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:49178

Шосткинские акробаты отличились в Польше

12-13 апреля в Кракове (Польша) проходил Хll международный турнир Pod Wawelem («Круг Замка»).

В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из Польши, Украины, Белоруссии и Бельгии. Шосткинские спортсмены отделения спортивной акробатики (прыжки на батуте) КДЮСШ «Барса» достойно выступили на соревнованиях. В возрастной группе 2005-2006 г.р. победителем стал Артем Великоконь, в группе 2007-2008 г.р. Евгений Тарасенко и в группе 2003-2004 г.р Матвей Куфта заняли третьи места.

Спортсменов подготовили тренеры: Лилия Приходько, Валентин Герасименко, Максим Герасименко, Наталья Мельник, Руслан Романченко.

Спорт Акробатика КДЮСШ Барса Шостка
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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