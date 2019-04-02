На договорных матчах «Сум» заработали более 10 миллионов евро

Сумская команда практиковала договорные поединки на протяжении полутора лет.
За этот срок команда отыграла 30 матчей договорного характера, пишет Трибуна.
«Сумы» потеряли профессиональный статус по решению КДК ФФУ, но у клуба есть еще право на апелляцию.
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