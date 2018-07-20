В Сумах не хватает денег даже на проект ремонта Харьковского моста На проектно-сметную документацию на ремонт Харьковского моста выделили 300 тыс. грн, но этого может оказаться мало.

Вопрос разработки проектно-сметной документации на ремонт моста по ул. Харьковской обсужадли сегодлня, 15 апреля, на аппаратном совещании в мэрии.

- Вопрос очень актуальный, поскольку в 2018 году у нас было проведено обследование, в ходе которого был выявлен ряд фактов, которые нужно учесть в ходе составления проектно-сметной документации и дальнейшем капитальном или текущем ремонте, - начал замдиректора департамента инфраструктуры Виктор Павленко. - В этом году выделена сумма 300 тыс. грн на проектно-сметную документацию, но, к сожалению, все те предложения, которые мы на сегодня получили от разных институтов, они превышают эту сумму.

- На сколько? – поинтересовался мэр Сум Александр Лысенко.

- Там есть разные предложения. Есть и 700 тысяч, и больше миллиона. Поэтому мы решили выставить на Prozorro с этой сумой в 300 тыс. грн, а вдруг кто-то соглсится сделать дешевле. Мы не можем сейчас так свободно средствами разбрасываться.

- Только смотрите, чтобы там такого за 300 не сделали, что мы не будем знать, как его ремонтировать. Мы уже «Авангард» сделали… Промониторьте, сколько в других городах.

- Мы уже мониторили. Не думаю, что сейчас так много предложений по мостам, может, кто согласится.

- Давайте срок месяц, а там посмотрим…

Напомним: в ноябре 2018 года тогдашний директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко говорил, что эксперты, обследовавшие мост вынесли вердикт - «ограничено работоспособный». Они же установили приблизительный срок эксплуатации около полутора лет. Полгода уже прошло…